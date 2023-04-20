Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde 10 milyon metreküp, ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde 10 milyon metreküp, ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz"

-"Biliyorsunuz ilk adımını Sakarya'da Fatih gemimizin vurduğu ilk sondaj ile atmıştık. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Genişleyen çalışmalar sonunda rezervimiz 540 milyar metreküp oldu"

-"Bir diğer saha Çaycuma 1 kuyusunda 58 milyar metreküp bulundu. Hepsiyle beraber toplamda 710 milyar metreküp oldu. Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık"

-"Geçtiğimiz yılın Haziran ayında önce sığ sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. 10 bin personel ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışması ile ortaya çıkan başarının gururu milletimizin tamamına aittir"

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023