Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika