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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Politika Haberler

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