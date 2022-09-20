Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile görüştü
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla ile görüştü.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika