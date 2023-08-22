Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş için Suriye'de kalıcı konutların yapımı sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş için Suriye'de kalıcı konutların yapımı sürüyor" "Tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldik" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri mezuniyet...