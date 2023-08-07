Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, Levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, Levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerime ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır." - ANKARA