Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz."
Kaynak: AA / Politika