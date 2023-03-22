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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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