Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerilimden beslenenlerin, bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da inşallah dimdik duracağız. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
