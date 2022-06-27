Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizlerde sorunları ortadan kaldırma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizlerde sorunları ortadan kaldırma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizlerde sorunları ortadan kaldırma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz. Dost ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz." - ANKARA
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