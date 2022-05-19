Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika