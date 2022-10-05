Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival'de konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarınızla kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan öz güveninizle gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizlere birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı "Tam Bana Göre Festival"de yaptığı konuşmada, festivalin geçen yıl ilkini yaptıklarını, gençlerden çok büyük beğeni aldıklarını anımsattı.

Geçen yıl 2 milyon gencin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, festivalin Ankaralılara, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkent Millet Bahçesi'nin 5 gün boyunca yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Erdoğan, konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden gastronomiye, yazar buluşmalarından konferanslara uzanan geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edileceğini, gençlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Parti'li belediyelerin kendileriyle ilgili çalışmalarını bizzat görme, öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

Erdoğan, festival kapsamında 100 bin nüfusun üzerindeki 150 belediyenin stant ve etkinliklerini gençlerle ve vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Böylece belediye başkanlarının ülkenin her köşesinden gençleri bir araya getirdiğini, gençliğin gündemini takip etme imkanı sağladığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan gerçekten verimli geçti. Festivale iştirak eden gençlerimiz başta olmak üzere, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda, belediyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık. Tamamen gençlerimize yönelik butik projeler geliştirdik. Yerel Yönetimler Başkanlığımız gençlerimizle sürekli irtibat halinde. Genel merkez gençlik kollarımız bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize ulaşma hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyor."

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçları giderecek sorunlara çözüm üretecek pek çok yatırım, eser ve hizmeti devreye aldığını aktardı.

Siyaset kurumu, sivil toplum ve resmi kuruluşlarla gençlere daha iyi hizmet etmek için tüm imkanları seferber ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu son 20 yılda olduğu gibi yine sizlerin fikirlerini alarak, gençlerimizle istişare ederek gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yılki festivalin de her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum. Festival kapsamında 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasının ödüllerini vereceğimiz belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri hem de verimli vakit geçirebilecekleri bu güzel festivale davet ediyorum."

Gençlerin sadece ailelerinin değil ülkenin de geleceği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler, bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Siyasete çok erken yaşlarda gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. İlk günden bu yana 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına giden yolu gençlerimizle beraber aştık. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar 4,5 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'umuza hizmet ettik. Karahisar'a giderken bizleri uğurlayan mahşeri kalabalık içinden en ön safta yine gençlerimiz vardır. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde Meclis grubumuzda, partimizin yönetim kademelerinde gençlere güvendik, sizlerin heyecanınızdan istifade ettik, yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik. Muhalefet 'Meclis'i çoluk çocuk ile dolduracaksınız' derken gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını da 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik."

Erdoğan, bugün pek çok gencin milletvekili, bakan veya bürokrat olarak ülkeye ve millete aşkla hizmet ettiğini ifade etti.

İş dünyasında, genç girişimcilerin varlığı ve ağırlığının günden güne arttığına değinen Erdoğan, "Gençlerimiz, sadece akademide, siyasette ticarette değil savunma sanayinden ileri teknolojiye kadar her alanda öncü rol oynuyor. Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarınızla kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan öz güveninizle gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizlere birlikte inşa edeceğiz???????."

(Sürecek)