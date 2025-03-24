Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle kafede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle kafede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle kafede bir araya geldi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası bir kafeyi ziyaret etti.Gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede çocukları sevdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika