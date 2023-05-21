Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerle sohbet ederek onlardan gelen soruları yanıtladı. Program başlarken bir konuşma yapan Erdoğan, "Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin" dedi.

Erdoğan, "Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Bunlar niye yapmadı? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' dediler. Gençlerimize güvendik, inandık. İnandığımız için de onlarlar yolları yürüdük yürüyoruz da. 28. dönemde Meclis'e giren en genç 5 vekilden 4'ünün bizden olması bunun ispatı. Meclis'te 30 yaş altı en çok vekil olan yaş ortalaması en düşük olan parti biziz. Gençlik kolları başkanımı İzmir'de aday göstererek, bu konuda kurumsal tavrımızı ortaya koyduk. CHP genel başkanı böyle bir adım atmadı, atamaz. Niye? Yürek ister yürek. Zihinsel devrimi gerçekleştirmedikçe böyle bir adım atamazsınız. Burası düne kadar Rami Kışlası'ydı. Burası sonra Rami gıda çarşısı oldu. Ben gıda çarşısında çalıştım. Halini bilirim buranın. Daha sonra buranın farklı bölgelere taşınma süreci oldu. Kültür Turizm Bakanımla burayı konuştuk. Sağ olsun işi ele aldı. Mezbelelik olan bu yeri şuanda olduğu hale getirdi. Türkiye'nin, eski Türkiye ve bugünkü Türkiye olarak mukayesesini yapabilmek için eski Türkiye'yi bilmeniz lazım" şeklinde konuştu.

İstanbul'un belediye başkanı olmadan önceki durumunu hatırlatan Erdoğan, "İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan başkanınız kurtardı. Sizin tamamınıza yakınınız eski Haliç'i bilmez. Kokusundan geçilmezdi. Balık falan yaşayamıyordu. Öyle bir hal vardı orada. O zaman belediye başkanı olarak, pis suyu Aliböyke'deki taş ocağına aktardık. Yine bir tülbent gibi pisliği tülbentin üzerinde bırakarak suyunu geri Haliç'e gönderdik. O çamur tabaka taş ocağında kaldı. Orada oyun parkı yaptık. Haliç'in pis kokusundan çevreyi kurtardık. Boğaz'ın suyunu tünel hattıyla Haliç'e gönderdik. Haliç Kongre Merkezi mezbahaneydi. Orada bağırsakcılar vardı. Orası rezaletti. Adımı attık, benden sonra da Kadir Bey yeni haline getirdi. Sizin İstanbul'da böyle bir eseriniz var mı? CHP'lilere sorun. ya siz ne yaptınız? Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su getirdik. CHP'yi 3 şeyle tanımlarım. Çöp, çukur, çamur. Çöp dağlarını kaldırdık, susuzluğunu giderdik. 50 bin doğalgazlı ev vardı. Ben görevi bıraktığımda 1 milyon 200 bin eve doğalgaz getirdik" diye konuştu.

"HESAP UZMANLIĞINDAN EMEKLİ OLMUŞTU, GELİN SİYASETTEN DE EMEKLİ EDELİM"

Kılıçdaroğlu'nun gençlere yaklaşımını eleştiren Erdoğan, "Seçilme ihtimali olmayan yerlerden aday gösterdi. Niye? Çünkü gençlere güvenmiyor. Bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Gençlerimizin karar mekanizmalarında olmasında tahammül edemeyenlere en iyi cevabı 28 Mayıs'ta vereceğinize inanıyorum. 28 Mayıs'ta bu cevabı verirseniz, ertesi gün 29 Mayıs. İlk defa oy kullanan 5 milyon genci yok sayan zat toplam oyları 1'i bile bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti. Bir de 'ben hesap uzmanıyım' diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim. Gençlerimizin sandıkta bunun hesabını soracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARA BU DENLİ HAKARET EDİLİR Mİ?"

Deprem bölgesindeki insanlara yönelik yaklaşımlara da değinen Erdoğan, "Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçlarıyla oynayanları siyasetten emekli edeceğiz. Çirkefleşen siyaset dilinin sahiplerinden ülkeyi kurtaracağız. Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaret edilir mi? Gönderilen 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya çalışıyorsun. Otellerden insanları kovuyorsunuz. Bunu göreceğiz ve 28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz. Nasip olursa 6 tane deprem şehrimizi Devlet Bey'le ziyaret edeceğiz. Ne sıkıntıları varsa giderelim istiyoruz. Biz 'Buralarda bize az oy çıktı, şu oldu bu oldu' diyemeyiz. Ayrıma tabi tutmadan insanların en faydalısı olmak durumundayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Koltuklarını koruyabilmek için sizi korkutmaya çalışanlara kendi ikballeri uğruna sizleri kullanmak isteyenlere gençlerimizin 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

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