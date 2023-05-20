Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerle sohbet ederek onlardan gelen soruları yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerle sohbet ederek onlardan gelen soruları yanıtladı. Program başlarken bir konuşma yapan Erdoğan, "Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin" dedi.

"HESAP UZMANLIĞINDAN EMEKLİ OLMUŞTU, GELİN SİYASETTEN DE EMEKLİ EDELİM"

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARA BU DENLİ HAKARET EDİLİR Mİ?"

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