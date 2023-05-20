Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerle sohbet ederek onlardan gelen soruları yanıtladı. Program başlarken bir konuşma yapan Erdoğan, "Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin" dedi.

"HESAP UZMANLIĞINDAN EMEKLİ OLMUŞTU, GELİN SİYASETTEN DE EMEKLİ EDELİM"

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARA BU DENLİ HAKARET EDİLİR Mİ?"

Deprem bölgesindeki insanlara yönelik yaklaşımlara da değinen Erdoğan, "Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçlarıyla oynayanları siyasetten emekli edeceğiz. Çirkefleşen siyaset dilinin sahiplerinden ülkeyi kurtaracağız. Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaret edilir mi? Gönderilen 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya çalışıyorsun. Otellerden insanları kovuyorsunuz. Bunu göreceğiz ve 28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz. Nasip olursa 6 tane deprem şehrimizi Devlet Bey'le ziyaret edeceğiz. Ne sıkıntıları varsa giderelim istiyoruz. Biz 'Buralarda bize az oy çıktı, şu oldu bu oldu' diyemeyiz. Ayrıma tabi tutmadan insanların en faydalısı olmak durumundayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Koltuklarını koruyabilmek için sizi korkutmaya çalışanlara kendi ikballeri uğruna sizleri kullanmak isteyenlere gençlerimizin 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

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