Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika