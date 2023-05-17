Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size...

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.