Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika