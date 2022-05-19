Erdoğan: "Gençlerimizi kucaklayan anlayışla, Türkiye'ye kurulan tuzakları birer birer bozduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz gençlerimizi bu ayrımlardan gençlerimizi kucaklayan anlayışla Türkiye önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programında konuştu.

Gençlerin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal ateşini düşmanı İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran odumuzun başkomutanından erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Dün olduğu gibi bugünde istiklal be istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. İlk gençlik yıllarımdan beri hayatını medeniyet, adalet ve hak davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş nice sınmalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki; hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldanmayın. İmkanların katlığına teslim olmayın. Önünüze çıkan engellerden korkmayın. Bunların hiç biri sizin kalbinizde büyüttüğünüz hedeflerinizden asla sizi uzaklaştırmasın" dedi.

"GENÇLERİMİZİ KUCAKLAYAN ANLAYIŞLA TÜRKİYE ÖNÜNE KURULAN TUZAKLARI BİRER BİRER BOZDUK"

Gençlerin tarihinden aldığı bir güç olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ- sol, kimi zaman alevi- suni, kimi zaman ilerici- gerici, kimi zaman Türk- Kürt diyerek birbirine düşürülen gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz gençlerimizi bu ayrımlardan gençlerimizi kucaklayan anlayışla Türkiye önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında bu gençliği buldular. Bu tablo bile gençlerimize güvenimizin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir" diye konuştu.

"BİZ ARTIK HEDEF PARİS DİYORUZ, TOKYO'YU AŞACAK OLİMPİYAT MADALYALARIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Pek çok alanda kendini ispatlamış gençlerle program vesilesiyle bir arada olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda 5 bin kişilik bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Biz artık hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla yolumuza devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonumuzu dinledik. Şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce dünya Boks Şampiyonasında yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam 4 tane finalistimiz var. Dörtte dört yapar mıyız yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz. Türkiye'de sayısı 2 buçuk milyonu bulan faal sporcularımız içinden şanlı bayrağımızı göndere çekecek, orada dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum" dedi.

"BİZ TEKNOFEST GENÇLİĞİ YETİŞTİRİYORUZ"

Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerle her fırsatta bir araya geldiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NFT üreten gençlerin başarılarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Erdoğan, "Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belirli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor artık. Biz TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Sizlerin her birinde hiç durmadan hiç duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştirerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Gençlerimiz; kimi akademik alandaki, kimi mesleğindeki, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, en büyük güç kaynağıdır. En büyük enerji ve moral kaynağım, gençlerimizin yüzünde gördüğüm heyecan kararlılık, umut olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Gençleri önceleyen projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cedi evladımızla burada buluştuk. Basketbol milli takımımızda artık bir numara olacak. En sonunda beni alıştırdılar zaten. Mehmet karşı takımda oynuyor. Parti çalışmalarımızda da hükümet çalışmalarımızda Yaptığımız tüm programlarda, projelerde, uygulamalarda önceliği hep gençlerimize veriyoruz. Açtığımız üniversitelerde talepte kontenjanı aynı seviyeye getirdik" dedi.

"BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA O OLACAK DEDİK VE BUNU BAŞARDIK"

Türkiye'de 207 üniversite olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite olmayan il olmadığını söyledi. Erdoğan, "Öğrenci, üniversiteye gideceğine, hocalarımız öğrencilerimizin olduğu o illere gitsin. Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik ve bunu başardık. Gençlerimizin barınma talebi vardı, Yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkarttık. Burs ve kredi miktarlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. En küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce salon ve saha inşa ettik. Seçilme yaşını önce 25'e, sonra 18'e indirdik. 399 gençlik merkezi açtık. Yaşlandıktan sonra değil 18 yaşındaki genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verilir bunu bizzat gelsin parlamentomuzda yaşasın ve yapsın istedik. Şuanda bu var. Gençlerimiz ne istiyorsa biz onu hayata geçirecek imkanları sağladık. Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır.21 Mayıs'ta Adana'da gençlerimizin düzenlediği Gençlik Şölenimizde 10 binlerle bir araya geleceğiz. Şölende gençlerimizin heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadı'ndaki şölenimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli sporcular ve çok sayıda genç katıldı.

(Hülya Keklik/İHA)

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