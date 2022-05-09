Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor"

-"Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz yol haritamıza bağlı kalmayı başardık"

-"Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var"

-"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım ilerletiyoruz. Hiçbir oyunun bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermiyoruz"

-"Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bu günlere geldik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika