Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları...
AA - Barış Gündoğan - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz"
AA / Barış Gündoğan - Politika