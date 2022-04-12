Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları...

AA - Barış Gündoğan - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz"

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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