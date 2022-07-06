Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır."
AA / Barış Gündoğan - Politika