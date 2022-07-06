Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır." AA / Barış Gündoğan - Politika Recep Tayyip Erdoğan Çankırı Politika Haberler

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