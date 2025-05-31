Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. En parlak dönemlerimiz adeta yok sayıldı"

"Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? On binlerce km ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız"

"Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.