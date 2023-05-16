Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek, Devlet Bey ile süreci geçirmiş olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek, Devlet Bey ile süreci geçirmiş olacağız" "Sahte bir anket pazarı kuruldu" "Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı" "İkinci en güçlü anketi, nihai anketi 28 Mayıs'ta inşallah milletim yapacak" "Biz kazanınca bu ülkede kimse.