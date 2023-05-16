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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek, Devlet Bey ile süreci geçirmiş olacağız"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek, Devlet Bey ile süreci geçirmiş olacağız" "Sahte bir anket pazarı kuruldu" "Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı" "İkinci en güçlü anketi, nihai anketi 28 Mayıs'ta inşallah milletim yapacak" "Biz kazanınca bu ülkede kimse.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek, Devlet Bey ile süreci geçirmiş olacağız"

"Sahte bir anket pazarı kuruldu"

"Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı"

"İkinci en güçlü anketi, nihai anketi 28 Mayıs'ta inşallah milletim yapacak"

"Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Meclis Başkanı 14 Mayıs Politika Haberler

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