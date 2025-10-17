Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Ateşkes Sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli mazlumlara destek veren Afrika halklarına teşekkür ederken, Gazze'de ateşkesin sağlandığını belirtti. Ancak İsrail'in geçmişteki uygulamalarına dikkat çekerek, temkini ve tedbiri elden bırakmadıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı. Ancak İsrail'in kötü sicili nedeniyle temkini ve tedbiri elden bırakmıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika