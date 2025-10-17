Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Ateşkes Sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı. Ancak İsrail'in kötü sicili nedeniyle temkini ve tedbiri elden bırakmıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika