Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter ki müsaade etsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter ki müsaade etsinler. Alalım onları, bizim hastanelerimizde tedavilerini yapıp gönderelim." - ANKARA