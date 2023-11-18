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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter ki müsaade etsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter ki müsaade etsinler. Alalım onları, bizim hastanelerimizde tedavilerini yapıp gönderelim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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