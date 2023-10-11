Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırılar, dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırılar, dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırılar, dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika