Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Filistin ve İsrail arasında yaşanılanlar) Sivillere yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Maalesef İsrail ve Gazze'deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika