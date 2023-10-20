Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika