Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika