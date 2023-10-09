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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Masum Gazze Politika Haberler

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