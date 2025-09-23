Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konulu toplantıya katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu toplantıya katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temaslarına devam ediyor. BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı. Türkevi'nden ayrılırken Erdoğan, bir Türk vatandaşının sevgi gösterisi ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Gazze konulu toplantı için BM Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temsları kapsamında Türkevi'nde gerçekleştirilecek SETA eş güdümünde Amerikalı düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıya katılacak, ardından ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen yemeğe katılacak. - NEW YORK

