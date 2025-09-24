Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze konulu konferanstan ben memnumum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde Gazze konulu toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanın Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından Türkevine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne geçişi sırasında basın mensuparının sorularını yanıtladı. Gazze konulu konferansın sonuç bildirgesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhalde biraz sonra açıklanacak. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Tamim'in yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayır olsun" dedi. - NEW YORK

