Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika