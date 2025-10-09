Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze'deki ateşkes anlaşması) "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze'deki ateşkes anlaşması) "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Gazze'deki ateşkes anlaşması) "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Sıcağıyla meşhur ilimize mevsimin ilk karı düştü

Sıcağıyla meşhur ilimize mevsimin ilk karı düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Sıcağıyla meşhur ilimize mevsimin ilk karı düştü

Sıcağıyla meşhur ilimize mevsimin ilk karı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.