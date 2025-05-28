Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırma çağrısında bulunuyoruz" dedi. - LAÇIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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