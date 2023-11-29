Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"