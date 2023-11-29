Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"
Kaynak: AA / Politika