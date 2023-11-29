Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız...

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title