Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika