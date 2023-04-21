Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika