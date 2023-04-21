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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Politika Haberler

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