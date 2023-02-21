Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. 200 bin konut inşasına başlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada 'Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. - Haberler

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