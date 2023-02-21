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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada 'Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. 200 bin konut inşasına başlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Politika Haberler

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