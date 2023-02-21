Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. 200 bin konut inşasına başlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika