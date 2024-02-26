Erdoğan: F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim şu andaki planımız, programımız, F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından parti genel merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutlayıp kutlamadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşım miktarınca güller gönderdi. Yine kendine has estetiği içinde olan, henüz daha görmedim, bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum yıl dönümümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de tebrikleştik." diye konuştu.

Erdoğan, yarın Manisa'ya gideceğini, süreci en güzel şekilde 31 Mart'a kadar dayanışma içinde devam ettireceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi yetkililerinin yerel seçimlere ilişkin açıklamaları sorulan Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda adeta kopmuş vaziyette. Yeniden Refah olarak ya bizden ayrılmış olanlar veya bize karşı tavır içinde olanları aday çıkardılar. Onlarla yollarını devam ettiriyorlar." dedi.

Hafta sonu düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze konusunda nasıl bir lider diplomasisi yürütüleceği sorulan Erdoğan, "Oraya katılan liderlerin gündeminde Rusya-Ukrayna var, İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek konular. Katılacak liderler orada bu konuda kararlı şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimizde bunların üzerinde duracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Putin'in olası Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin soru üzerine, "Şu anda çok kısa zaman içinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden yapacağı ifadesini kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumuyla ilgili memnuniyetini bana ısrarla söyledi. Aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti." dedi.

F-16'ların teslimi

Erdoğan, "ABD'nin F-16 teslimine ilişkin bir takvimlendirme söz konusu mu? ABD'li senatörler ile de görüştünüz. Bu görüşmeler Türkiye'nin F-35 projesine dönüşüne kapı aralar mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Şu andaki planınız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek Kongre gerekse Senato, senatörlerle yaptığımız görüşmede F-16 ile ilgili ne adımlar atarız, onları görüştük. Arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz, takipçisiyiz."

Erdoğan, ramazan ayında seçim çalışmalarının nasıl devam ettirileceğine ilişkin soru üzerine, "Arkadaşlarımız, hep birlikte çalışıyoruz, iftar programları mı olur, aynı şekilde mitinglere devam mı ederiz... Ama biliyorsunuz AK Parti'nin bu konudaki kararlı duruşu devam edecek." dedi.

Irak'a bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulan Erdoğan, "Seçim sonrası." cevabını verdi.