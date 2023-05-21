Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik'

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında Gabar'da teröristlerden arındırma operasyonunun ardından çıkarılan petrol hakkında konuşarak, 'Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik' dedi. Ayrıca, hükümetin konut politikaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik"

"Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışıp pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım"

"Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir"

"28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz"

"Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title