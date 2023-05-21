Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında Gabar'da teröristlerden arındırma operasyonunun ardından çıkarılan petrol hakkında konuşarak, 'Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik' dedi. Ayrıca, hükümetin konut politikaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik"

"Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışıp pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım"

"Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir"

"28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz"

"Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır"

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023