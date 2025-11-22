Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg Kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025'te yüzde 17'lere varan düşüşleri görmesinin beklendiğini belirterek bu durumun Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü menfi şarta rağmen yapmaya devam ediyor. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmanın imkansız olduğunu, özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçebilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modelleri geliştirilmesini önemsediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere hitap ettiği konuşmasında, karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına aldığının altını çizdi.

Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoru iken kriz sonrası dönemde tablonun köklü biçimde değiştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,"1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranına artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır. Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa Dünya Ticaret Örgütü'nün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığın teyit edilmesini mühim gördüğünü sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaştığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 89 seviyesinde seyrettiğini belirterek," Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük gelirli ekonomilerin çoğunun bu imkana sahip olmadığını belirterek," Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" değerlendirmesini yaptı. - JOHANNESBURG