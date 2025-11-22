Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika 'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg'daki zirve alanına geldi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Zirve merkezinin ana girişinde liderleri tek tek karşılayan Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kısa bir sohbet gerçekleştirdi.Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

G20 oturumları gün boyunca farklı tematik başlıklarda sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisindeki temasları ve yapacağı ikili görüşmeler ilerleyen saatlerde netleşecek. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
