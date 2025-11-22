Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen akşam yemeğinde liderlerle bir araya geldi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün programı, ev sahibi Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.

Johannesburg Expo Center'daki yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Liderler, yemekte günün temaslarını değerlendirdi ve zirvenin devam eden gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - JOHANNESBURG