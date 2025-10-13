Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Erdoğan, Şarm eş-Şeyh temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmüştü. - ŞARM EŞ ŞEYH