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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ı arayan Macron, Cumhurbaşkanı'nın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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