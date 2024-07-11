Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'ye gitti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel/küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması ve İsrail'e ateşkes çağrısı yapılması konularında destek beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği ABD'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade ederek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron Filistin Ukrayna Türkiye İsrail Fransa Rusya Nato Politika Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title