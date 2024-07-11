Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Washington'da devam eden temasları kapsamında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.