Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika