Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Dumont'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika