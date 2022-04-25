Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz (2)

'ASILSIZ ERMENİ İDDİALARININ BAYRAKTARLIĞINA SOYUNUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin, asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgesel gelişmeleri yakından izlerken ülkemize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı deniz dolgusu yapılarak inşa edilen havalimanının temelini, 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel çevre düzenlemeleriyle Rize ve Artvin bu havalimanına kavuşacaklar. Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılış tarihiyle ilgili bir diğer müjdemiz. Gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacak. Bu bayram sevincini farklı sevinçlerle de bütünleştirerek 2022 yılı için makine alımı için 32 bin 570 çiftçimize ve girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -